Pornhub призвал белорусских силовиков «использовать руки для другого»

Российский Pornhub поддержал жителей Белоруссии, недовольных итогами выборов президента. На своей станице во «ВКонтакте» представители порносайта обратились к белорусским силовикам и призвали их «использовать руки для другого».

«Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое!» — говорится в посте. Публикация сопровождается фотографией полицейской дубинки, перечеркнутый красной полосой. Призыв дублируется на белорусском языке.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.