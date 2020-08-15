Лукашенко собрался пообщаться с народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планируется посетить один из минских заводов и пообщаться с народом на фоне продолжающихся в республике протестов и забастовок. Об этом он заявил в субботу, 15 августа, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, в понедельник, 17 августа, он посетит Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где ответит на вопросы рабочих. «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы... На эти вопросы они услышат мой ответ», — заверил президент.

Ранее Лукашенко, комментируя забастовки на ряде белорусских предприятий, заявил, что если сотрудники заводов страны хотят бастовать — пусть идут бастовать, но на предприятиях им не место.

До этого, 14 августа, сообщалось, что Лукашенко отказался верить в забастовки на предприятиях из-за несогласия с результатами президентских выборов. Он заявил, что ему доложили всего об одном подобном примере на крупном заводе, причем он не помнит, на каком именно.

Одним из первых крупнейших предприятий, объявивших забастовку, стал Минский автомобильный завод (МАЗ) — это произошло 13 августа, завод выдвинул требование властям и руководству — признать результаты президентских выборов недействительными, провести перевыборы и остановить насилие от ОМОНа. За день к нему присоединились несколько десятков главных заводов Белоруссии, в том числе крупнейший строительный завод МАПИД. На «Гродно Азоте» на протест вышли сотни человек. К ним подключились госфилармонии, метро, врачи, железнодорожники и работники IT-сферы. 14 августа работники МТЗ ответили Лукашенко на слова о 20 протестующих — там заявили, что работников МТЗ не 20 человек, а 16 тысяч.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как стало известно о победе Лукашенко над оппозиционным лидером Светланой Тихановской. Ее вынудили уехать в Литву. С 12 августа граждане начали выступать не только против действующей власти, но и против жестокости силовиков. На акциях задержали около 7 тысяч человек, сотрудники ОМОНа били их дубинками, стреляли резиновыми пулями и использовали светошумовые гранаты.