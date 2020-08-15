Призвавший белорусов остановить протесты певец Макс Корж приехал к задержанным

Певец Макс Корж, призвавший жителей Белоруссии остановить протесты, приехал к изолятору, где содержатся задержанные во время митингов. Об этом сообщается в Telegram-канале издания TUT.BY.

Артист пытался объяснить белорусам свои слова, пост с которыми он ранее опубликовал на своей странице в Instagram. По крайней мере об этом свидетельствует его разговор с протестующими, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале «Комсомольская правда». «Чувак, ты три раза пост менял, свое мнение», — говорят Коржу протестующие.

Как отмечается в Telegram-канале издания «Наша Нiва», позднее Корж приехал к станции метро «Пушкинская», чтобы возложить цветы в память о погибшем в ходе протестов.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.