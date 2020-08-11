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Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты

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Макс Корж
Макс Корж
Фото: @maxkorzhmus
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Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед», — написал белорусский исполнитель.

По его мнению, прямые столкновения с полицией уже не принесут пользы, а результатом дальнейших протестов станут лишь трупы. Артист отметил, что находится в Минске и видит ситуацию «своими глазами». Он считает, что, если белорусы продолжат выходить на улицы, силовики не перейдут на их сторону.

«Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно», — отметил Корж.

Ранее певица Диана Арбенина опубликовала в Instagram фото, на котором держит белорусский флаг. Артистка написала в посте использующийся оппозицией лозунг «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»). Арбенина не указала, кого из белорусов поддерживает, из-за чего вызвала у некоторых подписчиков недоумение.

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