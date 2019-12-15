Фанаты устроили пожар на концерте Макса Коржа

svyat_flatotryad / Instagram

В Перми на концерте певца Макса Коржа поклонники устроили пожар и потасовку. Видео случившегося опубликовал пользователь svyat_flatotryad в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщает телеканал «Звезда», посетители мероприятия зажгли в помещении десятки файеров, что привело к появлению многочисленных мелких возгораний. На место прибыли сотрудники пожарной службы, однако поклонники артиста стали мешать их работе. После того, как их облили водой, фанаты Коржа отобрали у спасателей пожарный рукав. После этого на концерте появились и представители правоохранительных органов.

Уточняется, что это произошло до того, как перевернулся автобус с фанатами исполнителя, ехавшими с концерта в Перми в Екатеринбург. В салоне находились 53 человека, семь из которых в результате ДТП оказались в больнице. По предварительной информации, водитель задремал и не справился с управлением.

Макс Корж прославился своими песнями «Небо поможет нам», «Жить в кайф» и «Мотылек». В 2017 году он вошел в топ-30 самых популярных рэп-исполнителей по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!