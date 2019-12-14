В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

В Свердловской области перевернулся автобус, в котором находились поклонники Макса Коржа, ехавшие с его концерта. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает Znak.com.

Авария случилась в 7:10 по местному времени, на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В салоне находились 53 человека. По предварительной информации, водитель задремал и не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В больницу доставили семь человек. Водителем оказался житель Артемовского района 1987 года рождения, он не пострадал. Его опрашивают представители МВД.

В начале декабря в России за сутки перевернулись три автобуса: в Белгородской, Воронежской и Нижегородской областях. Пострадали несколько десятков человек.

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