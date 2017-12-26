Определен самый популярный у россиян музыкальный жанр

Пользователи российской соцсети «ВКонтакте» в 2017 году чаще всего слушали хип-хоп. Об этом свидетельствует рейтинг песен, опубликованный в паблике VK Music.

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Лидером по числу прослушиваний стал трек «Розовое вино» хип-хоп-исполнителей Элджея и Feduk. На второй строчке — «Ламбада» рэперов Скриптонита и T-Fest. Третье место заняла хип-хоп-композиция «Половина моя» музыкантов MiyaGi и Эндшпиля.

В первую десятку также вошли песни «Лейла», «Вите надо выйти», «Тает лед», Shape of You, Believer, Despacito и Сопрано. В топ-30 оказались такие рэперы, как Баста, Face, Макс Корж, Егор Крид, ЛСП, Скруджи и Джиган.

В сентябре ученые Нью-Йоркского университета заявили, что психопаты предпочитают слушать хип-хоп. А в конце июля этот музыкальный жанр стал самым любимым среди слушателей из США, впервые в истории побив по популярности рок.

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