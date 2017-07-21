Хип-хоп впервые обогнал рок-музыку по популярности в США

Хип-хоп стал самым любимым музыкальным жанром у американских слушателей, впервые в истории побив рок. Об этом сообщает портал Radio.com со ссылкой на исследование компании Nielsen.

На хип-хоп приходится 25,1 процента популярности, когда как показатели рок-музыки, ранее всегда занимавшей лидирующую позицию, опустились до 23 процентов.

Отмечается, что скачок популярности хип-хопа объясняется большим количеством прослушиваний композиций жанра на стриминговых сервисах. Более 30 процентов всех треков в этом сегменте относятся к R&B и хип-хопу, когда как рок-музыка занимает 18 процентов рынка, а поп-песни — 13 процентов.

19 июля сообщалось, что поп-композиция Despacito побила мировой рекорд популярности стриминговых сервисов. За полгода трек прослушали 4,6 миллиарда раз. Хит обогнал песню Джастина Бибера Sorry, которая ранее удерживала рекорд с 4,3 миллиарда прослушиваний. 20 июля композицию запретили в Малайзии из-за якобы непристойного текста.