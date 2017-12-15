Эминем выпустил первый «попсовый» альбом

В сети появился новый альбом рэпера Эминема Revival. Это первая студийная пластинка хип-хоп-исполнителя за последние четыре года.

В трек-лист вошли 19 композиций. В записи альбома приняли участие певицы Бейонсе, Алиша Киз и британский музыкант Эд Ширан.

Многие музыкальные критики не одобрили появление поп-звезд на рэп-пластинке. Портал DJBooth, в частности, отметил, что Эминем, «когда-то позиционировавший себя вне поп-культуры, человек, эксплуатирующий ее фальшь и лицемерие, теперь зацепился за те же слабые приемы поп-музыки, которые ранее считал отвратительными».

Revival доступен для прослушивания на сервисах Spotify и «Яндекс.Музыка».

В конце ноября стало известно, что медицинский препарат, на протяжении нескольких недель рекламировавшийся в США, оказался новым альбомом Эминема. Релиз представили в виде лекарства, помогающего от atrox rithimus, что переводится с латинского языка как «ужасная рифма».

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