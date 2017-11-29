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Рекламируемый в США препарат оказался новым альбомом Эминема

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drdre / Instagram

Новый альбом рэпера Эминема под названием Revival поступит в продажу 15 декабря. Об этом сообщается в видеоролике, который хип-хоп-исполнитель и продюсер Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг) опубликовал в Instagram.

Релиз представили в виде рекламы медицинского препарата, помогающего от atrox rithimus, что переводится с латинского языка как «ужасная рифма». «Последние несколько недель вы слышали о Revival и том, как с его помощью лечат atrox rithimus», — отметил актер в ролике. Он сообщил, что Revival на самом деле не препарат, а альбом, и попросил не задавать ему больше вопросов, потому что он никогда не встречал Эминема.

Revival станет девятым студийным альбомом рэпера. Предыдущий, The Marshall Mathers LP 2, вышел в 2013 году.

В октябре Эминем кинул зигу перед толпой чернокожих, зачитывая дисс на президента США Дональда Трампа.

Предыстория: Эминем отсудил 414 тысяч долларов у новозеландской партии за эминемскую песню
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