Эминем заставил толпу фанатов скандировать матерные оскорбления в адрес Трампа

Рэпер Эминем побудил поклонников выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа. Это произошло на фестивале «Рединг» в одноименном городе в Великобритании, сообщает Billboard.

«Короче, "Рединг", я не буду использовать эту ****** [чертову] сцену для политических высказываний и прочего дерьма, и я не хочу вызвать разногласия, так что не буду называть имен... Но этого ****** [надоевшего] Дональда Трампа я терпеть не могу!» — заявил хип-хоп-исполнитель.

«Когда я говорю ****** [совершать действия сексуального характера в отношении], вы продолжаете — Трампа!» — призвал Эминем, после чего музыкант вместе с фанатами принялся скандировать матерные оскорбления в адрес президента.

Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Рединг на юге Англии. Накануне сообщалось, что на мероприятии скончался 17-летний подросток. Юношу обнаружили в палатке без признаков жизни.

В октябре 2016 года Эминем назвал Трампа «целующей задницы марионеткой» в сингле Campaign Speech («Предвыборная речь»).