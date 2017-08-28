На фестивале в Рединге 17-летнего юношу настигла «необъяснимая смерть»

На фестивале Reading в одноименном городе в Великобритании скончался 17-летний подросток. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщается на сайте полиции долины Темзы.

Мальчика обнаружили в палатке без признаков жизни около двух часов ночи в понедельник. Очевидцы вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть.

«Гибель юноши на данный момент считается необъяснимой», — говорится в заявлении полиции. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Рори Фриман, начальник полицейского департамента, ответственного за мероприятие, подчеркнул, что здоровью других посетителей мероприятия ничто не угрожает.

Тело еще не было официально опознано, однако родственники погибшего уведомлены о случившемся.

«Хочу поблагодарить фестивальщиков из соседних палаток за их участие и содействие. Мы продолжим оказывать помощь семье мальчика в это трудное время», — добавил Фриман.

Фестиваль прошел с 25 по 27 августа в городе Рединг на юге Англии.

Ранее в августе сообщалось, что на британском секс-фестивале Flamefest, проходившем в районе Танбридж-Уэллс, умер мужчина. Смерть также сочли необъяснимой.

