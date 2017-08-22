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На британском секс-фестивале произошла необъяснимая смерть

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На британском секс-фестивале Flamefest, проходившем в районе Танбридж-Уэллс (графство Кент), умер мужчина. Еще одна женщина была в бессознательном состоянии доставлена в больницу на вертолете. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, инцидент произошел во вторник, 22 августа. Полицейских вызвали рано утром, сообщив о «медицинском происшествии». Прибывшие на место стражи порядка и врачи констатировали смерть мужчины, которому было около 50 лет. Женщине на месте оказали помощь, после чего ее госпитализировали.

«На данный момент мы считаем смерть необъяснимой», — отметил представитель полиции графства. По факту происшествия начато расследование, отмечает Daily Mirror.

Издание также обращает внимание на тот факт, что умерший и пострадавшая были найдены спустя сутки после окончания фестиваля. Отмечается также, что на прошлой неделе его организаторы сообщили об усилении охраны из-за опасений появления непрошеных гостей или прессы.

Flamefest проходил с 18 по 20 августа. Мероприятие ставит своей целью вернуть участников «к природе и раскрыть их дикую сторону». В ходе фестиваля организованы выступления диджеев, кинопоказы, игры, в том числе и для взрослых, а также семинары и мастер-классы. Для желающих, в частности, проводились уроки по доминированию и эротическому письму. Стоимость билетов на Flamefest достигала 600 фунтов стерлингов (порядка 770 долларов).

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