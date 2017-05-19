В США при падении с колеса обозрения пострадали три человека

Две женщины и ребенок получили ранения в результате падения из корзины колеса обозрения. Инцидент произошел во время фестиваля, проходившего в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон). Об этом сообщает телеканал KIRO7.

По словам представителей полиции, авария произошла в результате технической неисправности: свидетели услышали скрежет, после чего кабинка аттракциона стала опрокидываться. Находившиеся в ней две женщины и ребенок не смогли удержаться и упали на землю примерно с шестиметровой высоты.

Все пострадавшие были госпитализированы, одна из женщин находится в критическом состоянии.

В службе технического надзора заявили, что перед началом эксплуатации аттракцион был исправен. По факту инцидента начата проверка.

17 августа 2015 года в американском штате Огайо 45-летний учитель Джеймс Янг (James Young) погиб от удара одной из вагонеток американских горок в парке развлечений Cedar Point. Катаясь на аттракционе, мужчина выронил телефон и бумажник. Чтобы найти свои вещи, учитель перелез через охранное ограждение и получил удар вагонеткой, ехавшей со скоростью 92 километра в час. Мужчина скончался на месте.