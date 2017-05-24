Во время репетиции пермского праздника восемь детей придавило элементом сцены

В Перми на репетиции фестиваля «Битва хоров» восьмерых детей придавило упавшим металлическим элементом сцены. Об этом ТАСС рассказал руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Инцидент произошел возле Дома культуры имени Солдатова во время подготовки к Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая. В результате ЧП восемь человек были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, конструкция упала из-за порыва ветра. Данные о пострадавших уточняются, сообщается на сайте краевого следственного управления Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В апреле в селе Жуково (Республика Башкортостан) 12-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

В июле 2016 года в подмосковном детском лагере «Зеленый шум» в Серпуховском районе девятилетний мальчик погиб после того, как на него упало дерево.

