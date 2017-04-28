Башкирскую школьницу придавило футбольными воротами

В селе Жуково (Республика Башкортостан) на 12-летнюю девочку упали футбольные ворота. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета.

Инцидент произошел вечером 25 апреля, когда дети играли на территории школы. Отмечается, что ворота не были закреплены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

В январе в Туве 13-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот. Инцидент произошел в спортивной школе села Тээли во время игры в баскетбол. Подросток был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался в тот же день. По предварительным данным, причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма.