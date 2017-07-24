На Урале завели уголовное дело после травмирования подростка на аттракционе

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования 16-летней девушки на аттракционе свободного падения, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в понедельник, 24 июля.

Прыгнув с высоты 3,5 метра, она получила перелом, приземлилась на брусчатку, а не на аэроподушку. В настоящее время следователи устанавливают конкретное лицо, подлежащее ответственности.

Инцидент произошел 4 июля на Октябрьской площади города во время фестиваля «Неделя мужества». По словам очевидца, пострадавшая, прыгнув с платформы аттракциона, зацепилась рукой за поручень, пишет ural.kp.ru. Из-за этого ее развернуло в воздухе, и она промахнулась мимо подушки.

16 июля в рязанском торговом центре погиб обслуживавший детский аттракцион «Сальто-коральто» мужчина 1994 года рождения. По словам очевидцев, во время работы произошел сбой, из-за которого сиденья, где находились дети, заклинило под углом. Оператор пытался им помочь, но в этот момент механизм аттракциона вновь пришел в действие, и мужчину придавило его частями.