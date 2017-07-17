Мужчину раздавила сошедшая с рельсов в турецком луна-парке «Гусеница»

В луна-парке в турецком городе Кыршехир погиб мужчина, отправивший своего сына покататься на аттракционе «Гусеница». Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Doğan News Agency.

По неустановленным пока причинам вагончики, в которых находились восемь человек, сошли с рельсов и опрокинулись с высоты пяти метров, раздавив 43-летнего Вахапа Ышыка (Vahap Işık). Его шестилетний сын, а также двое других детей были госпитализированы с различными травмами.

После инцидента, произошедшего вечером 16 июля, луна-парк закрыли, а его управляющего и оператора аттракциона задержали.

Днем того же дня в мадридском парке развлечений на американских горках столкнулись два состава: один из них, завершив круг, не успел затормозить и врезался в тот, что еще не стартовал. Как сообщает Metro, в результате травмы получили 33 человека, в том числе 10 детей. 27 пострадавшим потребовалась госпитализация.