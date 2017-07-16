Сотрудник торгового центра в Рязани погиб при попытке остановить аттракцион

Сотрудник одного из торговых центров Рязани, обслуживающий детский аттракцион, погиб во время работы, сообщается в воскресенье, 16 июля, на сайте регионального управления СК. По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить механизм.

Инцидент произошел днем в воскресенье. Находившиеся на аттракционе дети не пострадали. По факту гибели рязанца 1994 года рождения проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Местный портал «Pro Город», ссылаясь на очевидцев, приводит подробности произошедшего. Речь идет об аттракционе «Сальто-коральто», механизм которого ритмично опускает и поднимает сиденья. Во время работы произошел сбой, из-за чего стульчики заклинило в неестественном положении (под углом), и дети начали кричать. Оператор бросился на помощь, но в этот момент части механизма резко опустились и придавили его.

«Я услышал громкие крики, выбежал из-за стойки и побежал к аттракциону. Увидел, что дети зажаты креплением и начал пытаться их освобождать. Вокруг были родители, женщины кричали. Это была настоящая паника», — приводит издание слова одного из свидетелей.

В июне сообщалось, что с аттракциона в парке развлечений Six Flags в Нью-Йорке сорвалась 14-летняя девочка. Она выскользнула из сиденья и повисла на высоте семи метров, а ее шея при этом застряла. Подростка удалось спасти.