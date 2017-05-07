В Турции 10 человек пострадали в результате поломки аттракциона

Видео: @Arzuprlk06 / Twitter

В турецком городе Конье 10 человек пострадали в результате разрыва каната на аттракционе «Башня адреналина». Кадры с места происшествия публикует агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте.

В ролике видно, как механизм поднял 17 посетителей на самую высокую точку. Затем кабинка быстро спустилась вниз, но вместо того чтобы плавно приземлиться, она резко упала на металлическую платформу из-за оборвавшегося троса.

По информации агентства, максимальная высота карусели — 25 метров, трос порвался на расстоянии двух метров от земли. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизни ничто не угрожает.