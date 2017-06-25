Девочка сорвалась с семиметровой высоты на аттракционе в США

Видео: VINnews / YouTube

Девочка сорвалась с аттракциона в парке развлечений Six Flags в Нью-Йорке. Инцидент произошел вечером 24 июня, сообщает New York Post. Видео доступно на YouTube.

14-летняя девочка выскользнула из сиденья и повисла на высоте семи метров, а ее шея при этом застряла. Аттракцион остановили, внизу собрались люди. Они смогли поймать девочку, когда та освободилась. Ребенок не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу.

Как отмечается, полиция и сотрудники парка проверили аттракцион и кабинку, в которой ехала девочка, однако никаких поломок не обнаружили. CBS News пишет, что администрация Six Flags временно закрыла аттракцион для посетителей.