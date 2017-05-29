Журналист в прямом эфире устроил истерику на новом аттракционе в Диснейленде

Видео: Funny Local News / YouTube

Репортер американского канала ABC30 Кори Джеймс (Cory James) во время теста нового аттракциона в Диснейленде, созданного по мотивам фильма «Стражи галактики 2», неожиданно закричал, чем рассмешил ведущих новостного выпуска. На это обратило внимание издание Nerdist.

Джеймс надел перчатки, имитирующие конечности одного из героев фильма — Грута, и спокойно рассказал зрителям о том, что ждет посетителей парка развлечений. Как только аттракцион привели в действие, репортер начал кричать. Другие посетители не проявили таких бурных эмоций.

Происходящее сначала смутило ведущих в студии, но затем они рассмеялись.

Ролик опубликован на YouTube-канале Funny Local News и набрал уже более 200 тысяч просмотров.