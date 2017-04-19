Журналисты запустили в космос косяк с марихуаной

Журналисты издания Vice отправили в космос косяк с марихуаной и запустили прямую трансляцию полета в Facebook.

На каком конкретно аппарате летал груз, не сообщается, но, судя по видео, он действительно поднялся на приличное расстояние от земли. При этом косяк был защищен прозрачной и, видимо, герметичной коробкой.

Трансляция длилась два с половиной часа и набрала почти два миллиона просмотров. В конце груз вернулся на землю. В основном пользователи оставляют под видео отметки «Мне нравится» (их уже более 34 тысяч), но некоторые юзеры считают происходящее возмутительным (более 400 отметок).

Многие шутят, что косяк — послание пришельцам. Другие полагают, что его можно продать внеземным существам. Еще несколько юзеров советуют журналистам направить груз в сторону Солнца.

Некоторые утверждают, что, судя по трансляции, Земля все-таки плоская. Сотрудники издания опровергли эти слова.

В декабре 2016 года группа энтузиастов из английского Шеффилда запустила на метеозонде в стратосферу пирог с начинкой из картофеля и мяса. Авторы эксперимента хотели выяснить, изменится ли его молекулярная структура после подъема на высоту 30 километров над Землей.

До этого в октябре в космосе побывала модель кроссовок Канье Уэста.