Рассказ девочки о «тонне марихуаны на заднем дворе» умилил соцсети

Видео: Dax Holt / Facebook

Американский продюсер Дакс Холт (Dax Holt) опубликовал в Facebook видеозапись со своей дочерью, на которой девочка рассказывает о беседе с учителем о вреде марихуаны. Видеоролик посмотрели почти 60 тысяч пользователей.

Девочка по имени Скайлар (Skylar) признается, что учитель в курсе о выращивании семьей Холтов «тонны марихуаны на заднем дворе». В описании под видео продюсер добавил, что решил поговорить с дочкой после того, как в школе заинтересовались фактом выращивания запрещенных растений.

После продолжительного рассказа об увлечении отца Скайлар идет на задний двор, чтобы доказать, что он заполнен марихуаной. Но в итоге оказывается, что под «травой» девочка понимает любую зелень и уверенно указывает на лужайку, утверждая, что эти растения «вредны для здоровья папы».

В комментариях пользователи соглашаются, что девочка рассказывает о несуществующей марихуане так очаровательно, что вряд ли родители смогут злиться на нее.