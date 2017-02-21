Финский блогер в одиночку снял экшен-пародию на «Джона Уика» у себя в квартире

Видео: Nisu Productions / YouTube

Финский блогер в одиночку снял экшен-пародию на американский боевик «Джон Уик» у себя в квартире. Ролик был опубликован 18 февраля на YouTube-канале Nisu Productions.

На видео, которое за три дня набрало более 130 тысяч просмотров, блогер представил сцену перестрелки, в которой лично исполнил все роли. В конце ролика он показывает, как именно происходила съемка. «Я поставил камеру на штатив, сыграл главного героя и "плохих парней", а затем наложил выстрелы в After Effects», — объяснил фин.

В начале февраля участники блогерского объединения RocketJump сделали смешную пародию на «Джона Уика», заменив главного героя в исполнении Киану Ривза на пса-киллера по кличке Дейзи. «Они связались не с той собакой», — гласила подпись под видеороликом.