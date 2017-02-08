Блогеры сняли пародию на «Джона Уика» с псом-киллером в главной роли

Блогеры сняли смешную пародию на американский боевик «Джон Уик», заменив главного героя в исполнении Киану Ривза на пса-киллера по кличке Дейзи. Ролик был опубликован на YouTube-канале RocketJump.

Авторы видео, которое за сутки набрало более 200 тысяч просмотров, представили, что было бы, если бы Джон Уик погиб, а его собака осталась жива и весь фильм мстила за смерть хозяина. Блогеры наградили Дейзи умением грамотно использовать взрывчатку и метко стрелять из пистолетов. «Они связались не с той собакой», — гласит подпись под видеороликом.