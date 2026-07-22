Пилот отравился едой в Индии и потерял сознание на борту пассажирского самолета

Три пилота авиакомпании British Airways отравились едой в отеле Индии

Три пилота пассажирского самолета авиакомпании British Airways отравились едой в отеле во время межрейсовой остановки в Индии. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел на рейсе из Хайдарабада в Лондон, Великобритания. Во время десятичасового перелета второй пилот потерял на борту сознание и был подключен к аппарату кислородного обеспечения. Два других пилота завершили полет успешно, однако в аэропорту Хитроу также пожаловались на симптомы отравления.

Уточняется, что причиной недомогания членов экипажа могла стать бутилированная вода, которая подавалась во время завтрака. «Мы пересматриваем условия проживания экипажа в этом месте после нескольких сообщений о заболеваниях», — заявил авиаперевозчик, профсоюз которого жаловался на отсутствие гигиены в гостинице для временного размещения.

Ранее пилот и бортпроводник российской авиакомпании пришли на работу пьяными. Инцидент произошел во время рейса из Москвы в Краснодар.