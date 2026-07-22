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18:08, 22 июля 2026 (обновлено: 18:15, 22 июля 2026)Экономика

В Белоруссии раскрыли подробности об отправке нерадивых работников на границу с Украиной

Крутой: Нерадивых работников будут отправлять в распоряжение Минобороны Белоруссии
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой раскрыл подробности о том, как в рамках введенного в стране мобилизационного режима проведения уборочной будет реализовано поручение главы государства об отправке нарушителей трудовой дисциплины в сельском хозяйстве на границу с Украиной. Чиновника процитировало агентство БелТА.

«Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны», — рассказал Крутой.

Чиновник уточнил, что министр решит, каким будет формат работы этих людей, но задействованы они будут в течение двух-трех месяцев, а ограничения по возрасту или здоровью действовать не будут. «Это будут отдельные условия и отдельные критерии», — подчеркнул глава администрации Александра Лукашенко.

«В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной, бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться, они принесут общественную пользу», — подытожил Крутой. По его словам, провинившиеся работники «ощутят все прелести военной службы».

Накануне Лукашенко поручил отправлять «всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу, в лес». «Любой чиновник (в правительстве, облисполкоме, райисполкоме) — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды" (...) Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», — потребовал белорусский лидер.

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