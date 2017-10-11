Эминем кинул зигу перед толпой чернокожих

Видео: @BET / Twitter

Американский хип-хоп-исполнитель Эминем записал фристайл-рэп про президента США Дональда Трампа перед группой чернокожих. Видеоклип опубликовал портал BET в Twitter в среду, 11 октября.

Музыкант обвинил главу государства в расизме и лицемерии.

«Он избавит нас от всех иммигрантов,

Он построит эту штуку [стену] вот такой вышины», — заявил Эминем, поднимая руку в нацистском приветствии (римском салюте).

В конце августа музыкант заставил толпу фанатов скандировать матерные оскорбления в адрес Трампа. В октябре Эминем обозвал республиканца «целующей задницы марионеткой» в сингле Campaign Speech («Предвыборная речь»).

