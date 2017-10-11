Французский художник создал реагирующее на твиты Трампа «грозовое облако»

Художник и дизайнер из Марселя, скрывающийся под псевдонимом Parse/Error, создал лампу в виде тучи, которая реагирует на публикации президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом он написал на портале boredpanda.com.

По словам дизайнера, грозовое облако в режиме реального времени сверкает каждый раз, когда Трамп пишет в микроблоге. Автор работы объяснил, что президент США «олицетворяет опасную эпоху, в которой слова одного человека в глобальной социальной сети могут поставить под угрозу жизни миллионов людей».

9 октября американский сенатор-республиканец Боб Коркер раскритиковал Трампа за его сообщения в Twitter, которыми, по мнению политика, он нанес вред дипломатическим усилиям США.