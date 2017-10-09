Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа

Действия президента США Дональда Трампа могут привести к началу третьей мировой войны, заявил газете The New York Times сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета по международным делам.

По его словам, Трамп рассматривает свою администрацию как «реалити-шоу» наподобие его собственного шоу «Стажер».

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кто переживает за нашу нацию», — подчеркнул сенатор.

Коркер раскритиковал Трампа за его сообщения в Twitter, которыми, по мнению сенатора, он нанес вред дипломатическим усилиям США.