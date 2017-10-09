Мир
 

Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Боб Коркер
Боб Коркер

Действия президента США Дональда Трампа могут привести к началу третьей мировой войны, заявил газете The New York Times сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета по международным делам.

По его словам, Трамп рассматривает свою администрацию как «реалити-шоу» наподобие его собственного шоу «Стажер».

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кто переживает за нашу нацию», — подчеркнул сенатор.

Коркер раскритиковал Трампа за его сообщения в Twitter, которыми, по мнению сенатора, он нанес вред дипломатическим усилиям США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bob Corker Says Trump’s Recklessness Threatens ‘World War III’
СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России
Сенат США проголосует за законопроект о санкциях против России до конца недели
В сенате США пообещали «немного доработать» санкции против России
Последние новости
Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа
Раскрыты главные причины занятий сексом
В Приамурье убийца полицейского получил 22 года колонии
В сети взбесились из-за рекламы с переодеванием черной женщины в белую
Акунин завершил последний роман про Эраста Фандорина
Продюсер Харви Вайнштейн уволен из-за обвинений в домогательствах
Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими
Другие материалы рубрики
Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
15:37 8 октября

Британский манекенщик помог задержать наехавшего на людей в Лондоне водителя

05:48Сегодня

Мадуро поблагодарил Трампа за известность

03:44Сегодня

СМИ узнали о решении Макрона принять приглашение Путина

Мир00:02 6 октября

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
01:57Сегодня

Турция в США приостановила выдачу неиммиграционных виз

23:45 8 октября

США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз

14:23 8 октября

Сирийская армия окружила боевиков ИГ в районе Меядина

Мир13:0426 сентября

Арабы на выход: курды проголосовали за независимость

Референдум навсегда изменил Ближний Восток
19:39 8 октября

Берлускони подарил Путину покрывало

18:55 8 октября

Во Франции задержан водитель-россиянин за попытку откупиться от полицейских

16:27 8 октября

На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек

Россия
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону
Площадь пожара на ростовском рынке выросла до 6 тысяч «квадратов»
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Сенатор заявил об угрозе третьей мировой войны из-за действий Трампа
Мадуро поблагодарил Трампа за известность
СМИ узнали о решении Макрона принять приглашение Путина
Турция в США приостановила выдачу неиммиграционных виз
Все материалы
Бывший СССР
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Составлен рейтинг самых дешевых иномарок российского авторынка
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
Все материалы
Силовые структуры
Жесть как она есть
В день России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
В Приамурье убийца полицейского получил 22 года колонии
Все материалы
Наука и техника
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Раскрыты главные причины занятий сексом
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Все материалы
Спорт
Константин СарсанияАгент мяча и решала
Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
Сборная Габона отравилась апельсиновым соком и крупно проиграла Марокко
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
Баскетболист НБА спас тонущую в реке женщину
Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой
«Ливерпуль» оценили в миллиард фунтов стерлингов
Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами
Все материалы
Культура
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
Продюсер Харви Вайнштейн уволен из-за обвинений в домогательствах
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Фанаты «Рика и Морти» устроили пикеты у McDonald's из-за сычуаньского соуса
Акунин завершил последний роман про Эраста Фандорина
Все материалы
Интернет и СМИ
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
В сети взбесились из-за рекламы с переодеванием черной женщины в белую
Сюжет о «путинбургере» в нью-йоркском ресторане назвали фейком
Студентка устроила фотосъемки с желающими с ней секса прохожими
Посольство России в Британии предложило журналисту слетать в космос на iPhone
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы