В сенате США пообещали «немного доработать» санкции против России

Законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР требуется «немного доработать». Об этом в понедельник, 24 июля, заявил глава комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер, сообщает Reuters.

Коркер также отметил, что все возможные разногласия, связанные с законопроектом, должны разрешиться достаточно быстро.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп хочет изучить законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР, чтобы определить, принесет ли он пользу жителям США. Также она заявила, что американский президент не собирается отменять санкции, которые были ранее введены Вашингтоном против Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

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В тот же день глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибочно изложил позицию американского президента Дональда Трампа о введении новых санкций. Тогда он отметил, что глава государства не определился по этому вопросу.

Днем ранее Сандерс сказала, что законопроект о новом пакете санкций против Москвы в последней его редакции устраивает Трампа.

20 июля сообщалось, что несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским сенатом в июне. В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации MasterCard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar. Противниками законопроекта также являются европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.