Роулинг извинилась за твиты об отказе Трампа пожать руку ребенку-инвалиду

Британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг принесла извинения после того, как обвинила президента США Дональда Трампа в пренебрежении к мальчику в инвалидной коляске. Об этом она написала в Twitter.

«Насчет моих твитов о маленьком мальчике-инвалиде, чью протянутую для рукопожатия руку президент игнорировал, судя по кадрам в прессе. Несколько источников проинформировали меня, что это была не полная и не точная картина их взаимодействия», — написала она.

Роулинг добавила, что она спроецировала на инцидент собственную чувствительность к пренебрежению по отношению к людям с ограниченными возможностями.

«Если я доставила дискомфорт мальчику или его семье, я приношу безоговорочные извинения», — добавила она, подчеркнув, что удалила предыдущие публикации. Перед президентом Роулинг извиняться не стала.

Ранее мать мальчика Маржори Келли Вир опубликовала в соцсетях пост, в котором просила передать писательнице, что Трамп не пренебрегал ее сыном. «Монти и не пытался пожать его руку: во-первых, ему три года и рукопожатия его не интересуют, а во-вторых, он протянул руку, чтобы показать новую нашивку разведчика», — гласил ее пост, передает The Telegraph во вторник, 1 августа.

Пользователь @drawandstrike опубликовал видеозапись, на которой видно, что Трамп подходит к мальчику и наклоняется к нему.