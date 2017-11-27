Гнойный назвал себя Путиным русского рэпа

Видео: #SLOVOSPB PRODUCTION / YouTube

Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов (известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова) объявил себя «молодым Владимиром Путиным в русском рэпе». Это произошло на баттле «Рвать на битах» петербургской площадки SlovoSPB, запись выступления опубликована на видеохостинге YouTube.

«Этот мир не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп», — также заявил музыкант своему оппоненту, украинскому хип-хоп-исполнителю Майти Ди.

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Баттл был опубликован 26 ноября и за сутки набрал более 750 тысяч просмотров.

15 ноября сообщалось, что министерство культуры Украины внесло Гнойного в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В начале октября СБУ запретила рэперу въезд на территорию Украины из-за концертов в Крыму.