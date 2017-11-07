Культура
 

Нападение с фаллосами на рэпера Гнойного отказались считать преступлением

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Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения на рэпера Вячеслава Машнова, также известного как Гнойный. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает «Фонтанка».

Инцидент квалифицировали как административное правонарушение согласно статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Она предполагает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Отмечается, что Гнойный может рассчитывать на возмещение материального ущерба. Ранее стало известно, что он уже оценил свое разбитое лицо и порванный в драке пуховик в 65 тысяч рублей.

На рэпера напали в понедельник вечером у клуба «Аврора», где у артиста было запланировано выступление, в Выборгском районе. Во время концерта Гнойный со сцены обвинил в нападении неких «боевых русичей».

Он заявил, что у входа в клуб они «достали из своих упругих анусов боевые фаллоимитаторы и набросились на него».

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