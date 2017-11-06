Рэпер Гнойный рассказал о напавших на него с фаллосами боевых русичах

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный, в понедельник избитый в Санкт-Петербурге, обвинил в нападении неких «боевых русичей». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он заявил, что у входа в клуб они «достали из своих упругих анусов боевые фаллоимитаторы и набросились на него».

Рэпер признался, что «немножечко получил» за свои песни, однако пообещал продолжать заниматься музыкой.

Нападение на Гнойного произошло в понедельник. У клуба «Аврора», где у рэпера было запланировано выступление, к нему подошли некие молодые люди и с криками, что «настало время ответить за творчество», начали его избивать. По предварительной информации, у рэпера разбит нос.