Филипп Киркоров снялся с Гнойным в рекламе и похвалил рэпера

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров снялся в рекламе вокального шоу «Успех» вместе с рэпером Гнойным (Слава КПСС, настоящее имя — Вячеслав Машнов) и исполнительницей Верой Брежневой. Клип опубликован на YouTube-канале СТС во вторник, 17 октября.

В видео Гнойный подходит к сидящему на троне Киркорову и заявляет: «Твой хайп ничего не стоит». Поп-певец в ответ изображает удивление.

Киркоров прокомментировал сотрудничество с хип-хоп-исполнителем изданию «Комсомольская правда»: «Слава мне показался парнем умным и образованным. Он добился внимания — в том числе моего».

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Певец признался, что смотрел рэп-баттл Гнойного и Оксимирона (Мирон Федоров), победа в котором принесла Машнову известность. «Это было очень умно и нестандартно. А вот сколько продлится его популярность и как долго еще он будет интересен людям, покажет время», — подчеркнул он.

11 октября сообщалось, что Гнойный станет членом жюри песенного конкурса «Успех». Киркоров также собирается судить участников. Брежнева будет вести программу.

Баттл Машнова и Федорова состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.