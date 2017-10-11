Рэпер Гнойный станет членом жюри вокального шоу на СТС

Хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, станет членом жюри песенного конкурса «Успех» на телеканале СТС. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на представителей проекта в среду, 11 октября.

«Сейчас все работает по другим законам. Прошло время королей эстрады, теперь мы главные», — процитировал Гнойного Telegram-канал.

Шоу «Успех» появится на экранах телевизоров «совсем скоро», сообщается на сайте СТС. Ведущей программы станет певица Вера Брежнева.

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«В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Оксимирон, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны, и получили любовь миллионов», — рассказала Брежнева.

Гнойный приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров). Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.