Рэпер Гнойный станет членом жюри вокального шоу на СТС

Лидер "Антихайпа" Гнойный станет звездой развлекательного шоу СТС Рэпер Гнойный aka Слава КПСС @kpss_begemot_official, победивший в VERSUS-баттле Оксимирона, станет членом жюри вокального шоу "Успех" телеканала СТС. Об этом SUPER сообщили представители проекта. "Сейчас всё работает по другим законам. Прошло время королей эстрады, теперь мы главные" — рассказал сам Гнойный

