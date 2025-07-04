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06:38, 4 июля 2025Мир

В США призвали Зеленского смириться с утратой территорий

Аналитик Меркурис призвал Зеленского принять невозможность возврата территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что властям Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киев не вернет потерянные территории. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

«Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — призвал он.

Аналитик добавил, что невозможность возврата территорий принимают как союзники Киева в Евросоюзе и США, так и сами граждане Украины.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям. По его мнению, Трамп понимает, что США важно иметь хорошие отношения с Москвой.

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