В США ответили на недовольство Трампа разговором с Путиным

Риттер призвал Трампа понять, что Путин не реагирует на пустые слова

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер назвал хорошим знаком восстановление общения между двумя президентами. По его мнению, Трамп понимает, что США важно иметь хорошие отношения с Москвой.

«Трамп говорит, что недоволен Путиным, заявляет, что ему придется надавить на Путина, но ему все равно. И я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают», —призвал эксперт.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. «Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса [в урегулировании конфликта] нет», — сказал он.