Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 4 июля 2025Ценности

61-летнего Брэда Питта обругали за моложавую внешность

Мария Винар

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Пользователи сети обругали американского актера Брэда Питта за моложавую внешность. Соответствующие комментарии появились на странице издания Variety в X (ранее — Twitter).

Журналисты разместили пост, в котором сообщили, что косметика уходового бренда Beau Domaine является секретом молодости 61-летнего актера. Поклонники отреагировали на публикацию критикой самого Питта. Они вспомнили о выпуске журнала GQ 2022 года. Тогда артист предстал на обложке в синей рубашке и с золотой цепью на шее. Кроме того, юзеры сравнили его с миллиардером-биохакером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения вечной молодости принимает десятки биодобавок и витаминов, прибегает к инъекциям и часами занимается спортом.

«Он похож на парня, который использовал кровь своего сына, чтобы выглядеть моложе», «Он принимал много лекарств и перенес несколько пластических операций», «Как по мне, он выглядит на все 61 и даже больше», «Такие люди, как Питт, остаются молодыми, и мы ничего не можем с этим поделать», «На обложке GQ он выглядит как 70-летний Кен», — высказывались фанаты в комментариях под публикацией.

В июне сообщалось, что актеры Брэд Питт и Том Круз появились вместе на красной дорожке премьеры фильма «Формула-1» и удивили публику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    61-летнего Брэда Питта обругали за моложавую внешность

    Занимавшиеся сексом с говорящими на другом языке партнерами люди поделились опытом

    Российские военные начали чаще слышать женские голоса в радиоперехватах

    Жители микрорайона в Сергиево-Посаде остались без электричества

    В США призвали Зеленского смириться с утратой территорий

    Мужчина нашел голую жену в машине ее любовника

    Россиянам рассказали о самых защищенных от угона автомобилях

    Украинские военные маскировались под гражданских при бегстве из Красной Звезды в ДНР

    Экономист предсказал шаг снижения ключевой ставки в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости