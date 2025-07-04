Россиянам рассказали о самых защищенных от угона автомобилях

Автоэксперты ГК АвтоСпецЦентр рассказали о защищенных от угона автомобилях

Наименее популярными среди угонщиков автомобилями являются модели с продвинутыми штатными иммобилайзерами и телематикой нового поколения, рассказали «Ленте.ру» автоэксперты в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр. Специалисты также сообщили об эффективных мерах защиты машин от кражи.

«По данным МВД России, в 2024 году чаще всего были угнаны автомобили марок Hyundai и Kia, а наименее «популярными» среди угонщиков остались модели с продвинутыми штатными иммобилайзерами и телематикой нового поколения, такие как Mazda, Volkswagen и автомобили премиального китайского сегмента, включая EXEED и TANK», — рассказали автоэксперты.

По словам специалистов, эти модели демонстрируют устойчивую низкую статистику по угонам благодаря интеграции с централизованными цифровыми платформами и активному взаимодействию с охранными системами автодилеров. При этом на практике устойчивость к угонам определяется не столько стоимостью автомобиля, сколько уровнем интеграции электронных систем защиты, добавили они.

«Среди самых эффективных решений выделяются многоуровневые подходы: скрытая установка дополнительного иммобилайзера, системы блокировки штатного CAN-шинового протокола, а также спутниковый мониторинг с постоянной передачей координат и функцией удаленного глушения двигателя. Особенно популярны сегодня системы с дистанционной верификацией владельца через мобильное приложение, что практически исключает вероятность угона с помощью ретрансляторов сигнала ключа», — указали автоэксперты.

Специалисты добавили, что даже самый защищенный автомобиль может быть угнан, если игнорируются базовые меры предосторожности — от парковки в безопасных освещенных локациях до отказа от использования штатной защиты. Наименее подвержены угонам автомобили, сочетающие сложную электронную архитектуру, интеграцию с телематикой и использование современных противоугонных систем, подытожили эксперты.