Россиянам рассказали о выгодных способах покупки авто в 2025 году

Для того чтобы выгоднее приобрести машину в 2025 году, нужно искать акции и избегать покупки машины в кредит, за исключением выгодных кредитных предложений от производителя. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Максим Ракитин.
«В 2025 году выгоднее покупать транспортное средство не в кредит, начнем с этого. Потому что кредиты очень дорогие, и мало кому интересна именно процентная ставка. Ключевая ставка Центрального банка, соответственно, тянет за собой увеличение стоимости кредита и это самый непривлекательный способ покупки, за исключением одного случая, когда сами производители предлагают свои кредитные продукты», — сказал Ракитин.
По его словам, на российском рынке существуют такие предложение под одну сотую процента в год, но при этом нужно соблюсти некоторые условия, в том числе сдать машину в трейд-ин. Еще один из способов выгодно приобрести машину — мониторить цены и читать новости о резком сокращении стоимости. Скидка на машину в этом случае может составить миллион или даже выше, заключил эксперт.
У многих дилеров даже сейчас сохраняются очень хорошие предложения с хорошими скидками на автомобили 2024 года
Со вторичным рынком автомобилей немного сложнее, добавил он, посоветовав привлекать профессионального автоподборщика.
На первичном рынке, повторю, это поиск акций, акции абсолютно разные: скидки, льготные кредитные ставки у некоторых производителей. Для определенных категорий населения есть отдельные программы: для участников СВО, для врачей, для тех, кто занят в сфере образования. Этим всем тоже можно и нужно пользоваться
Ранее был запущен сервис, помогающий покупателям находить специальные кредитные программы на новые автомобили со ставками ниже рыночных. С помощью инструмента можно подобрать предложения с процентной ставкой от 0,01% до 21% в зависимости от модели и условий кредитования.