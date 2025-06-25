Россиянам рассказали о выгодных способах покупки авто в 2025 году

Автоэксперт Ракитин: В 2025 году выгоднее покупать автомобиль не в кредит

Для того чтобы выгоднее приобрести машину в 2025 году, нужно искать акции и избегать покупки машины в кредит, за исключением выгодных кредитных предложений от производителя. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Максим Ракитин.

«В 2025 году выгоднее покупать транспортное средство не в кредит, начнем с этого. Потому что кредиты очень дорогие, и мало кому интересна именно процентная ставка. Ключевая ставка Центрального банка, соответственно, тянет за собой увеличение стоимости кредита и это самый непривлекательный способ покупки, за исключением одного случая, когда сами производители предлагают свои кредитные продукты», — сказал Ракитин.

По его словам, на российском рынке существуют такие предложение под одну сотую процента в год, но при этом нужно соблюсти некоторые условия, в том числе сдать машину в трейд-ин. Еще один из способов выгодно приобрести машину — мониторить цены и читать новости о резком сокращении стоимости. Скидка на машину в этом случае может составить миллион или даже выше, заключил эксперт.

У многих дилеров даже сейчас сохраняются очень хорошие предложения с хорошими скидками на автомобили 2024 года Максим Ракитин автоэксперт

Со вторичным рынком автомобилей немного сложнее, добавил он, посоветовав привлекать профессионального автоподборщика.

На первичном рынке, повторю, это поиск акций, акции абсолютно разные: скидки, льготные кредитные ставки у некоторых производителей. Для определенных категорий населения есть отдельные программы: для участников СВО, для врачей, для тех, кто занят в сфере образования. Этим всем тоже можно и нужно пользоваться Максим Ракитин автоэксперт

Ранее был запущен сервис, помогающий покупателям находить специальные кредитные программы на новые автомобили со ставками ниже рыночных. С помощью инструмента можно подобрать предложения с процентной ставкой от 0,01% до 21% в зависимости от модели и условий кредитования.