Занимавшиеся сексом с говорящими на другом языке партнерами люди поделились опытом

Люди, занимавшиеся сексом с партнерами, говорившими на другом языке, рассказали об особенностях этого опыта. Своими воспоминаниями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие рассказали, что пользовались жестами, чтобы показать одобрение и неодобрение.
Было суперкруто. Мы просто указывали пальцем и кивали. Типа «Ты это да? Да. А это? Нет. А это? Это да». Провели чудесный час или около того вместе, а затем вернулись к бассейну и нашим компаниям
Один мужчина вспомнил, что однажды занимался с француженкой, которая говорила по-английски с сильным акцентом.
Пока я брал ее сзади, она сказала что-то по-французски, чего я не понял. Я попросил повторить по-английски, но у нее в горле как будто была лягушка, такой сильный акцент. Так что я услышал «Трахни меня, как будто я твоя», но это звучало в точности так, как будто бы это говорил Спанч Боб. Это было одновременно и самой горячей, и самой смешной вещью, которую мне когда-либо говорили. Я так старался не рассмеяться
Еще один пользователь сети вспомнил о сексе с глухой девушкой.
Было странно тихо во время секса. Но ее руки размахивали так, будто она пыталась регулировать движение на оживленном перекрестке, так что, думаю, ей понравилось
Ранее мужчины рассказали обидные истории о том, как они упустили возможность заняться сексом. Один из пользователей отметил, что однажды девушка предложила ему прогулять вместе занятия в колледже, но он не понял намека.