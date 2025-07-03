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07:00, 4 июля 2025Забота о себе

Занимавшиеся сексом с говорящими на другом языке партнерами люди поделились опытом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Люди, занимавшиеся сексом с партнерами, говорившими на другом языке, рассказали об особенностях этого опыта. Своими воспоминаниями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие рассказали, что пользовались жестами, чтобы показать одобрение и неодобрение.

Было суперкруто. Мы просто указывали пальцем и кивали. Типа «Ты это да? Да. А это? Нет. А это? Это да». Провели чудесный час или около того вместе, а затем вернулись к бассейну и нашим компаниям

far_tie923пользовательница Reddit

Один мужчина вспомнил, что однажды занимался с француженкой, которая говорила по-английски с сильным акцентом.

Пока я брал ее сзади, она сказала что-то по-французски, чего я не понял. Я попросил повторить по-английски, но у нее в горле как будто была лягушка, такой сильный акцент. Так что я услышал «Трахни меня, как будто я твоя», но это звучало в точности так, как будто бы это говорил Спанч Боб. Это было одновременно и самой горячей, и самой смешной вещью, которую мне когда-либо говорили. Я так старался не рассмеяться

airfryerfuntime
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Еще один пользователь сети вспомнил о сексе с глухой девушкой.

Было странно тихо во время секса. Но ее руки размахивали так, будто она пыталась регулировать движение на оживленном перекрестке, так что, думаю, ей понравилось

Glittering-Draw-6223пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали обидные истории о том, как они упустили возможность заняться сексом. Один из пользователей отметил, что однажды девушка предложила ему прогулять вместе занятия в колледже, но он не понял намека.

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