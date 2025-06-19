Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 20 июня 2025Забота о себе

Пользователи сети поделились обидными историями об упущенном сексе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Calsina / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали обидные истории о том, как они упустили возможность заняться сексом. Своими воспоминаниями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей отметил, что однажды девушка предложила ему прогулять вместе занятия в колледже.

Сказал: «Хочешь сегодня прогулять со мной? Мы могли бы потусоваться у меня дома. Мои родители на работе, так что мы будем одни». Я ответил, что у меня контрольная

sniksniksnekпользователь Reddit

Другой не понял намека, когда девушка пришла к нему в гости посмотреть фильм и попросилась остаться переночевать. Тогда хозяин дома сказал, что сам будет ночевать в другой комнате.

Она сказала: «Все в порядке, мы можем спать вместе». Я предложил положить подушку между нами, чтобы ей не было неловко. Она отказалась от подушки, и я спал спиной к ней. Несколько дней спустя она призналась, что хотела переспать со мной. Надо было догадаться, что на самом деле она не хотела смотреть «Звездные войны»

Silly-Ad5058пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Меня сковывал страх» Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
«Меня сковывал страх»Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
5 мая 2023
Фетиш на чужое белье. Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
Фетиш на чужое белье.Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
15 августа 2022

Некоторые вспомнили о том, как встречали первую любовь много лет спустя и не понимали намеков на секс. Так, автор одного из комментариев встретил школьную любовь через десять лет после выпуска, когда она уже была в разводе.

Она небрежно бросила: «Я так скоро вышла замуж после школы, что мне так и не предоставилась возможность повеселиться...» Я вежливо выслушал, покивал, допил вино и пожелал ей спокойной ночи. Только через неделю, ожидая обратного рейса домой, она написала: «Я действительно надеялась повеселиться с тобой. Жаль, что тебя это не заинтересовало»

toolatealreadyfappedпользователь Reddit

Мужчина очень удивился и попытался встретиться с женщиной снова, но на тот момент она уже завела новые отношения.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил ее о том, чтобы она удовлетворила его ступнями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

    Костин назвал неизбежным замедление экономического роста

    Ограничения ввели в российском аэропорту в целях безопасности

    Маркетплейсам не позволят менять цены на товары

    На Украине рассказали о бегстве «кошелька» Зеленского

    Американский дипломат оценил шансы на мирное урегулирование между Израилем и Ираном

    Российские студенты резко устремились работать в одну сферу услуг

    Пять человек пострадали при ДТП с участием BMW в российском городе

    Россиянам раскрыли три опасных угрозы для телефонов

    Спецназ штурмом взял квартиру с беглым преступником в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости