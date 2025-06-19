Пользователи сети поделились обидными историями об упущенном сексе

Мужчины рассказали обидные истории о том, как они упустили возможность заняться сексом. Своими воспоминаниями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей отметил, что однажды девушка предложила ему прогулять вместе занятия в колледже.

Сказал: «Хочешь сегодня прогулять со мной? Мы могли бы потусоваться у меня дома. Мои родители на работе, так что мы будем одни». Я ответил, что у меня контрольная sniksniksnek пользователь Reddit

Другой не понял намека, когда девушка пришла к нему в гости посмотреть фильм и попросилась остаться переночевать. Тогда хозяин дома сказал, что сам будет ночевать в другой комнате.

Она сказала: «Все в порядке, мы можем спать вместе». Я предложил положить подушку между нами, чтобы ей не было неловко. Она отказалась от подушки, и я спал спиной к ней. Несколько дней спустя она призналась, что хотела переспать со мной. Надо было догадаться, что на самом деле она не хотела смотреть «Звездные войны» Silly-Ad5058 пользователь Reddit

Некоторые вспомнили о том, как встречали первую любовь много лет спустя и не понимали намеков на секс. Так, автор одного из комментариев встретил школьную любовь через десять лет после выпуска, когда она уже была в разводе.

Она небрежно бросила: «Я так скоро вышла замуж после школы, что мне так и не предоставилась возможность повеселиться...» Я вежливо выслушал, покивал, допил вино и пожелал ей спокойной ночи. Только через неделю, ожидая обратного рейса домой, она написала: «Я действительно надеялась повеселиться с тобой. Жаль, что тебя это не заинтересовало» toolatealreadyfapped пользователь Reddit

Мужчина очень удивился и попытался встретиться с женщиной снова, но на тот момент она уже завела новые отношения.

Ранее женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил ее о том, чтобы она удовлетворила его ступнями.