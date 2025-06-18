Проститутки рассказали о своих первых клиентах

Женщины, занимающиеся секс-работой, рассказали о мужчинах, ставших их первыми клиентами. Своими историями проститутки поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из девушек призналась, что первый клиент попросил ее о том, чтобы она удовлетворила его ступнями.

Я была совершенно не готова к повторяющемуся движению ногами, было так физически утомительно. Мне было чуть больше 20, а клиент выглядел очень молодо. Нижнего белье я не снимала, а он после оргазма просто хотел поболтать. Задал мне много вопросов о работе

LauraLovexxxgodes пользовательница Reddit

Другая женщина с удивлением отметила, что первый же клиент решил доставить ей удовольствие сам.

Парень спросил, опытная ли я, а потом довел до оргазма куннилингусом. После мы обнялись, и он сделал мне отличный массаж. Спасибо, Майк!

scumtart пользовательница Reddit

Еще одна девушка рассказала, что ей попался очень осторожный клиент.

Мне было 18, и я была взволнована до чертиков! Пришла в отель, парень впустил меня и начал допрашивать: «Откуда мне знать, что ты не коп?» Я ответила: «Может, поищешь на мне прослушку?» С этого момента все шло как по маслу MidniteMistress пользовательница Reddit

Ранее мужчины вспомнили женские слова и комплименты, сильнее всего растрогавшие их. Один мужчина рассказал, как одноклассница, оставшись с ним после уроков, необычно отреагировала на информацию о том, что у него есть брат.

