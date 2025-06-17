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02:04, 17 июня 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили сильнее всего растрогавшие их комплименты от женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Мужчины вспомнили женские слова и комплименты, сильнее всего растрогавшие их. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, как одноклассница, оставшись с ним после уроков, необычно отреагировала на информацию о том, что у него есть брат. Она спросила: «Он похож на тебя? Такой же деликатный?»

У меня очень низкая самооценка, или, скорее, много ненависти к себе. Когда получаю комплимент, инстинктивно думаю, что надо мной издеваются или меня жалеют. Этот комплимент появился неожиданно, действительно прошел через мою ментальную защиту и зацепил. Это было так искренне и трогательно

DPPestDarkestDesiresпользователь Reddit

Другой вспомнил, как после семейного застолья предположил, что нравится бабушке партнерши, и получил в ответ на это милый комплимент.

Она небрежно ответила (все еще глядя в телефон): "Конечно, ты нравишься бабушке. Ты искренний и добрый человек. Кому ты не нравишься?" Она не делала комплимент, а говорила обычно, как есть, и казалась почти раздраженной тем, что я не понимаю, как они обе видят общение со мной. Я никогда не говорил ей, как много это для меня значит

whovian5690пользователь Reddit
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Еще один мужчина, инженер, поделился историей о том, как его генеральный директор ушел на другую работу, а он сам колебался — занимать ли кресло бывшего начальника.

А жена сказала мне: "Тебе не нужно быть твоим предшественником. Можешь просто быть собой и привнести в работу свои собственные сильные стороны и лидерские качества". Я получил эту работу и проработал на этой должности последние восемь лет. Это было лучшее карьерное решение, которое я когда-либо принимал, и воспоминания о том разговоре с женой до сих пор греют меня

Scintelleпользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.

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