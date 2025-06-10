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08:29, 10 июня 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили о самых неожиданных секс-партнершах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.

Женщина из магазина на районе, которую ненавидела моя бывшая жена

escargotiniпользователь Reddit

Один мужчина рассказал о сексе с девушкой с ограниченными возможностями.

Моя однокурсница была инвалидом, у нее был склероз, она передвигалась на костылях. В наш последний день учебы она попросила меня заняться с ней сексом, и я согласился. Прекрасный опыт для нас обоих

StillSortOfAliveпользователь Reddit
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