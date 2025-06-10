Мужчины вспомнили о самых неожиданных секс-партнершах

Мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.

Женщина из магазина на районе, которую ненавидела моя бывшая жена escargotini пользователь Reddit

Один мужчина рассказал о сексе с девушкой с ограниченными возможностями.

Моя однокурсница была инвалидом, у нее был склероз, она передвигалась на костылях. В наш последний день учебы она попросила меня заняться с ней сексом, и я согласился. Прекрасный опыт для нас обоих StillSortOfAlive пользователь Reddit

Другой вспомнил об отношениях с замужней моделью в стиле ню.

У нее были открытые отношения с мужем. Они были одними из самых приятных людей, которых мне доводилось знать. Она была невероятно милой и дружелюбной, он был суперкрутым и обожал ее. Я нашел ее страницу несколько лет назад и узнал, что она борется с раком мозга. К сожалению, ее не стало два или три года назад FartKilometre

Ранее мужчины перечислили женские фразы в постели, которые считают самыми возбуждающими. Большинство из них признались, что их будоражит просьба не останавливаться.