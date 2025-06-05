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08:31, 5 июня 2025Забота о себе

Мужчины перечислили самые возбуждающие женские фразы в постели

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Мужчины перечислили женские фразы в постели, которые считают самыми возбуждающими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Большинство мужчин признались, что их возбуждает просьба не останавливаться.

«Не останавливайся». Я просто хочу знать, что хорошо справляюсь

StochasticLifeпользователь Reddit

Других пользователей очень волнуют комплименты их половым органам.

Недавно мне сказали, несмотря на небольшой языковой барьер: «У тебя красивый пенис». Мой пенис был очень доволен этим комплиментом

cdcassetteпользователь Reddit
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Также многие мужчины рассказали, что сходят с ума от признаний женщин в скором оргазме.

Если женщина говорит мне, что она сейчас кончит, то все кончено, ха-ха. Приходится очень сильно концентрироваться, чтобы продержаться эти последние несколько мгновений и убедиться, что она получит свое. Нет ничего лучше, чем кончать вместе

PracticalSeason7007

Ранее любители порно рассказали о сюжетах фильмов для взрослых, которые нашли самыми оригинальными. Один мужчина вспомнил, что видел необычный поворот с поломкой «четвертой стены» между кино и зрителем в порно с сюжетом о доставщике пиццы.

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