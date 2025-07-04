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06:45, 4 июля 2025Россия

Жители микрорайона в Сергиево-Посаде остались без электричества

Жители микрорайона в Сергиево-Посаде остались без электричества после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сергиево-Посадском округе повреждена подстанция, без электричества микрорайон Звездочка и Рабочий поселок, сообщает ТАСС.

«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — говорится в сообщении.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подтвердила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать округ. Она призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также не снимать работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

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