Жители микрорайона в Сергиево-Посаде остались без электричества

Жители микрорайона в Сергиево-Посаде остались без электричества после атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сергиево-Посадском округе повреждена подстанция, без электричества микрорайон Звездочка и Рабочий поселок, сообщает ТАСС.

«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — говорится в сообщении.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова подтвердила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать округ. Она призвала жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также не снимать работу сил противовоздушной обороны (ПВО).